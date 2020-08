De Trump a LeBron James, veja as reações à escolha de Kamala Harris como vice de Biden

WASHINGTON - O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, nomeou nesta terça-feira Kamala Harris, senadora da Califórnia, como companheira de chapa para enfrentar Donald Trump nas eleições de 3 de novembro. Seguem abaixo as principais reações de políticos e celebridades:

Donald Trump

O presidente americano publicou um vídeo no Twitter em que questiona Kamala e a chama de falsa. "Kamala Harris fez campanha para se tornar presidente correndo para os braços da esquerda radical", diz o vídeo, em que ela é acusada de ter pedido novos impostos no valor de "trilhões".

Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump se disse surpreso com a escolha de Biden e criticou o que chamou de desempenho fraco da senadora nas primárias democratas.

Barack Obama

O ex-presidente, que teve Biden como seu vice nos oito anos de seu mandato, afirmou que o candidato democrata "acertou em cheio com esta decisão", em extensa declaração no Twitter. "Joe tem agora uma companheira ideal para ajudá-lo a abordar os desafios reais que os Estados Unidos enfrentam", assinalou Obama, afirmando que Kamala "está mais do que preparada" para o cargo.

Obama também mencionou a experiência pessoal e profissional da senadora, destacando que "Kamala passou sua carreira defendendo a nossa Constituição e lutando pelas pessoas que precisam de um tratamento justo".

Hillary e Bill Clinton

A ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton disse estar "emocionada em dar as boas-vindas a Kamala Harris para uma candidatura democrata histórica. Ela já demonstrou ser uma funcionária e líder incrível, e sei que será uma parceira forte para Joe Biden", tuitou.

O ex-presidente Bill Clinton, marido de Hillary, comemorou o que chamou de "uma grande escolha".

Bernie Sanders

O senador de Vermont Bernie Sanders, duas vezes candidato à presidência e cujas políticas progressistas empurraram o moderado Biden para a esquerda, cumprimentou Kamala, ex-oponente nas primárias democratas.

"Ela entende o que é necessário para defender os trabalhadores, lutar por atendimento médico universal e derrubar o governo mais corrupto da História", tuitou. "Vamos pôr mãos à obra e vencer."

Susan Rice

"A senadora Kamala é uma líder forte e inovadora", afirmou Susan Rice, ex-assessora de Segurança Nacional de Barack Obama e uma das favoritas ao posto de companheira de chapa de Biden. "Estou certa de que a dupla Biden-Kamala será vencedora", tuitou, prometendo apoio.

Mindy Kaling

"Já houve um dia mais emocionante?", questionou a atriz Mindy Kaling no Twitter. "Para todo o nosso país, claro, mas, principalmente, para minhas irmãs negras e índias, muitas de nós que passaram a vida inteira acreditando que alguém que se parece conosco nunca poderia ocupar um cargo elevado", publicou, referindo-se às raízes de Kamala, americana filha de imigrantes.

LeBron James

O astro da NBA LeBron James tampouco conteve a emoção, e tuitou uma série de emojis de aplausos. "Amo ver e apoiar isto!", comemorou o jogador do Los Angeles Lakers.