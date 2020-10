Debate nos EUA: O que observar no encontro entre Kamala Harris e Mike Pence

A infecção do presidente Donald Trump pelo novo coronavírus deve ser o pano de fundo do debate desta quarta-feira, 7, entre os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos,o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris. O tradicional encontro entre os vices, que acontece em Salt Lake City, terá medidas sanitárias reforçadas, com os candidatos protegidos por uma barreira de acrílico, a fim de prevenir um novo contágio, e um distanciamento de quase quatro metros.

A menos de um mês das eleições, a pandemia do novo coronavírus voltou ao centro do debate político dos EUA em razão da contaminação do presidente. No debate de hoje, Pence, de 61 anos, certamente será questionado sobre a condução da pandemia pelo governo americano, tendo que defender a mesma linha narrativa que Trump, uma vez que coordenou o grupo de crise do governo contra a covid.

Já Kamala Harris, de 55 anos, terá a missão de defender seu histórico político, bem como o de Joe Biden, durante o embate. A ex-procuradora é considerada uma boa interrogadora, mas seu desempenho em debates ainda não foi testado, ao contrário de Pence, que se destacou em 2016 e tem experiência como apresentador de rádio.

Veja alguns pontos a serem observados no debate entre os vices:

Como a covid-19 será tratada?

É difícil medir o quanto este debate foi moldado pela pandemia do novo coronavírus, desde a hospitalização do presidente Trump até a disputa de última hora entre as campanhas de Biden e Trump para que Pence - que interagiu com a Casa Branca conselheiros que desde então testaram positivo para o coronavírus - ficasse atrás de uma tela protetora de acrílico.

Pence, como chefe da força-tarefa da Casa Branca sobre o coronavírus, provavelmente será pressionado a responder sobre a vacilante resposta do governo americano a uma pandemia que matou mais de 200 mil pessoas nos país. Desde que voltou do hospital, Trump procurou reformular toda a discussão sobre a pandemia, argumentando que o vírus na verdade não é tão sério e que os americanos deveriam continuar a viver suas vidas.

Pence levará o argumento de Trump ao debate com Harris e ao público americano na quarta-feira à noite? Muitas pesquisas sugerem que ele desafia os temores da maioria dos americanos que lutam para enfrentar a pandemia.

É provável que Pence também seja pressionado a defender as ações de Trump desde que sua doença foi diagnosticada - deixando o hospital contra o conselho de muitos profissionais médicos, minimizando a ameaça do vírus e removendo dramaticamente sua máscara quando ele retornou à Casa Branca . O presidente se ofereceu como prova de que o covid-19 pode ser derrotado; Pence concorda com isso?

Para o vice republicano, não é simplesmente uma questão de abraçar um argumento que o presidente acha que pode ajudá-lo a ganhar a reeleição. Esta é quase certamente a última campanha de Trump. Aos 61 anos, Pence pretende continuar sua carreira na política. A maneira como ele lida com essas questões pode acabar definindo-o por muito tempo.

Como Harris atacará Trump?

Os candidatos a vice-presidente têm apenas duas coisas a realizar em um debate: defender a pessoa que está no topo de sua chapa e atacar a pessoa no topo da chapa da oposição.

Mas essa regra básica ficou um pouco mais complicada para Kamala Harris. Com o diagnóstico de covid-19 de Trump e seu retorno à Casa Branca depois de três noites em um hospital, ataques severos contra um presidente doente podem ser politicamente imprudentes. A campanha de Biden retirou sua propaganda negativa atacando Trump assim que ele revelou seu diagnóstico. Joe Biden foi cauteloso ao falar sobre o presidente.

Harris, uma ex-promotora e representante do Comitê Judiciário do Senado, estabeleceu suas credenciais como uma "dura questionadora" com seu interrogatório de autoridades, como William P. Barr, o procurador-geral de Trump. Ela sabe como montar um caso. Mas ela pode atacar a condução da pandemia por Trump - que definiu sua presidência - sem se voltar para um ataque pessoal a um presidente que luta contra uma doença potencialmente letal?

É um ponto delicado. Harris foi uma debatedora inconsistente durante as primárias democratas - ela teve alguns bons momentos, e alguns não tão bons antes de desistir. Ela nunca subiu em um palco tão proeminente.

Como Harris lida com a saída do script?

Por sua experiência como promotora, a vice democrata tem facilidade em apresentar seus pontos durante argumentações. Foi essa habilidade, demonstrada também durante audiências do comitê do Senado, que elevou Kamala a um status de "estrela" entre os democratas.

Harris chegou a Salt Lake City na sexta-feira passada - no mesmo dia em que Trump foi internado - para começar os preparativos para o debate. Karen Dunn, que preparou o senador Tim Kaine para debater contra Pence há quatro anos, está liderando esses esforços, que também incluíram Rohini Kosoglu, Symone Sanders e Liz Allen. Pete Buttigieg, que desempenhou o papel de Pence nos preparativos de Harris, também foi visto na cidade.

Mas os debates não são casos montados, nos quais a candidata terá que defender apenas seu próprio histórico. Kamala tará que defender também o histórico de Biden - e nenhum candidato pode estar preparado para todas as eventualidades, não importa quantas fichas ela estude, especialmente em 2020.

"Desta vez, será necessário algum nível de conhecimento - senão domínio - do histórico de Joe, do histórico do vice-presidente Mike Pence, do histórico de Trump e, é claro, defender meu próprio", disse Harris no podcast de Hillary Clinton na semana passada . "Então isso é diferente."

Qual o peso de raça e gênero?

Hillary Clinton, a única mulher indicada como candidata presidencial de um partido importante, alertou Harris sobre o papel corrosivo que o sexismo terá no palco.

"Você também deve estar preparado para as ofensas, os esforços para diminuir você: você pessoalmente, você como uma mulher, que está prestes a ser nossa próxima vice-presidente", disse Clinton em seu podcast. "Então, eu realmente acho que haverá muitas manobras do outro lado".

Estudos acadêmicos mostraram que as mulheres enfrentam diferentes barreiras em termos de percepção pública, e a candidata democrata não é apenas uma mulher, mas também a primeira mulher negra em uma chapa para um partido importante.

Jennifer Lawless, professora de política da Universidade da Virgínia que estudou a dinâmica de gênero, disse que as mulheres geralmente têm que mostrar que são capazes de enfrentar "ser intimidadas", mas que Harris enfrentou um obstáculo extra.

"Como ela também é uma mulher negra, ela também tem que seguir aquela linha de 'Não fique com muita raiva'", disse Lawless. "Estes são clichês. Mas eles são clichês porque são verdadeiros."

Pence dificilmente intimidará ou mesmo abordará diretamente qualquer linha de gênero da maneira que Trump faria. Mas o impacto da percepção do público permanece.

Durante meses, a campanha de Trump tentou levantar dúvidas sobre a saúde de Biden enquanto tentava lançar Harris como seu verdadeiro contraponto, o verdadeiro - e mais liberal - centro de poder em uma potencial Casa Branca de Biden.

"Ela simboliza tudo o que 'Make America Great Again' quer empurrar para trás por ser uma mulher negra", disse Lawless.

Atacar ou defender?

Em 2016, Pence tinha uma estratégia clara de três etapas toda vez que seu rival vice-presidencial, Kaine, atacava Trump. Oferecer uma defesa rápida de Trump (etapa 1); agir rapidamente para falar sobre as aspirações de uma presidência Trump (etapa 2); e lançar um ataque aos democratas (etapa 3).

Mas encontrar o equilíbrio entre ataque e defesa pode ser um desafio particular para Pence desta vez.

Por um lado, depois de quatro anos, há mais a defender. Este teria sido um debate muito diferente nove meses atrás, quando Pence poderia ter falado sobre o zumbido da economia, o crescimento do emprego e um eleitorado geralmente confiante. Agora, Pence vai falar sobre a pandemia, o fracasso até agora do Congresso e da Casa Branca em apresentar um plano de estímulo e uma economia que saiu dos trilhos.

Por outro lado, Trump não teve muita sorte atacando Biden até agora; o ex-vice-presidente provou ser um alvo indescritível, certamente quando comparado com Clinton. Talvez Pence tenha mais sucesso.

Mas ele também tem uma terceira tarefa: atacar a Sra. Harris. Os esforços de Trump em retratá-la como uma perseguidora de políticas mais liberais, que seria o poder por trás de uma presidência de Biden, repercutiram com a direita. Mas esses eleitores já estavam com Trump. A tarefa de Pence é fazê-los ressoar com os eleitores indecisos restantes.

Uma prévia de 2024?

Quase todo debate vice-presidencial é sobre duas eleições ao mesmo tempo: a atual e a que se seguirá - porque muitos vice-presidentes e candidatos à vice-presidência eventualmente concorrem à presidência. (Uma lista rápida e recente: John Edwards, Joe Lieberman, George H.W. Bush, Al Gore e, é claro, Biden)

Este confronto é especialmente significativo devido à rapidez com que Pence e Harris poderiam estar liderando seus partidos, dadas as idades de Trump e Biden.

Biden já falou sobre si mesmo como uma "ponte" para a próxima geração de líderes democratas. Se ele ganhar, permitirá que Harris cruze a ponte.

Trump não demonstrou interesse em sair do poder ou dos holofotes, mas acredita-se que Pence tenha ambições presidenciais próprias. Mas muitos outros republicanos já estão circulando em torno da eleição de 2024 e buscando o manto do trumpismo. O senador Tom Cotton, do Arkansas, vem construindo seu perfil, e a ex-embaixadora das Nações Unidas Nikki Haley esteve recentemente em New Hampshire./ THE NEW YORK TIMES E AFP