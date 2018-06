Debate sobre casamento gay marca eleições presidenciais na Costa Rica

SAN JOSÉ - A Costa Rica vai às urnas neste domingo para escolher seu presidente para os próximos quatro anos, em uma eleição marcada pelo debate sobre o casamento homossexual. Os 3,3 milhões de eleitores deverão escolher entre 13 candidatos, dos quais apenas 5 aparecem em condições de seguir para o segundo turno, que será realizado no dia 1.º. de abril. Também serão escolhidos os 57 deputados da Assembleia Legislativa.

As pesquisas mais recentes citam em primeiro lugar, com cerca de 17% de apoio, o deputado e pregador evangélico Fabricio Alvarado, de 43 anos, do Partido Ação Cidadã, que é contra o casamento gay.

Em segundo, está o ex-deputado e empresário Antonio Alvarez, de 59 anos, do Partido Libertação Nacional (PLN), o mais tradicional do país, seguido do ex-ministro Carlos Alvarado, de 38 anos, do governista Partido Ação Cidadã (PAC).

Um relatório do Centro de Pesquisas e Estudos Políticos (Ciep) revela que 36,5% da população está indecisa sobre quem votar.

Para o analista político Rotsay Rosales, catedrático da Universidade da Costa Rica (UCR), a indefinição reflete o desencanto da população com a situação econômica e os recentes casos de corrupção, somado ao enfraquecimento dos partidos políticos tradicionais. "A isso se somam candidaturas pouco convincentes, contribuindo para a indecisão do eleitorado e possível alto nível de abstenção", afirmou.

Debate

O tema do casamento homossexual invadiu o debate no país depois da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no dia 9 de janeiro, se mostrar a favor da união.

Fabricio Alvarado anunciou que retirará a Costa Rica desse tribunal caso seja eleito. Com esse discurso, o pastor evangélico passou dos 3% das intenções de voto em dezembro para 17% em janeiro.

Antes disso, quem liderava as pesquisas era o advogado Juan Diego Castro, ex-ministro da Segurança, que prega contra a corrupção e o crime. "Esse tema atiçou as chamas do cidadão comum que acredita que todos os políticos são corruptos (...). Então aparece um 'outsider' (Castro) com uma proposta de varrer a corrupção e isso desperta empatia com as pessoas cansadas do sistema", disse o analista político independente Jorge Vega.

No entanto, o apoio a Castro começou a perder força depois das revelações sobre suas tendências autoritárias e disputas com meios de comunicação, particularmente com o jornal La Nación, o maior do país.

O Ciep também indica um alto grau de volatilidade, no qual os eleitores que apoiam um candidato em um dia podem apoiar outro 24 horas depois. / AFP