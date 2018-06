Debate sobre Síria é lição para o Irã, diz Obama

Obama concedeu entrevista ao programa "This Week", da rede de TV ABC. Ele afirmou que os iranianos entendem que um programa para armas nucleares no país do Oriente Médio representa "um problema muito maior" para os Estados Unidos do que o uso de armas químicas na Síria. O Irã alega que seu programa nuclear tem propósitos pacíficos.

O norte-americano informou que vem trocando cartas com o novo presidente do Irã, Hasan Rouhani, mas afirmou que nunca falou diretamente com o governante eleito em junho. Segundo Obama, Rouhani entende o potencial para uma solução diplomática, mas não deverá "tornar isso fácil de repente". Fonte: Associated Press.