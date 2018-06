Debatendo o veto às representações de Maomé

TERRENCE MCCOY, THE WASHINGTON POST, O Estado de S.Paulo

Dúzias de legisladores paquistaneses marcharam pelas ruas de Islamabad na quinta-feira repetindo em uníssono: "morte aos blasfemadores". Nesse caso, os "blasfemadores" eram os cartunistas do jornal francês Charlie Hebdo que publicaram recentemente outra representação do profeta Maomé na capa de sua publicação em memória aos jornalistas que foram mortos no ataque terrorista da semana passada.

"Criar caricaturas blasfemas do profeta é o pior ato de terrorismo", dizia um cartaz fotografado na passeata.

É tão comum afirmar que o Islã proíbe que se retrate Maomé que parece desperdício de espaço reiterar isso. Afinal, não foi por isso que alguns muçulmanos ficaram tão revoltados quando o diário dinamarquês Jyllands-Posten retratou Maomé de maneira pouco lisonjeira? Não foi por isso que o Metropolitan Museum of Art tirou de exibição três representações do profeta? Não foi por isso que o programa South Park teve de censurar menções a Maomé num episódio de 2010?

A realidade, no entanto, é mais complicada. Na verdade, o Alcorão não proíbe diretamente retratos de Maomé. O segundo texto islâmico de maior importância, o Hadith, "nos apresenta um quadro ambíguo, na melhor das hipóteses", escreveu Christine Gruber, da Universidade de Michigan. "Às vezes, ficamos sabendo de artistas que ousaram injetar vida em suas representações e, em outras, de travesseiros ornados com imagens figurativas." Ela destaca que a fatwa mais explícita proibindo representações de Maomé surgiu em 2001 e foi concebida pelo Taleban.

A proibição é uma construção bastante recente. Ainda assim, ninguém refuta sua aceitação geral, nem seu contexto emotivo. Qual é a explicação para esse sentimento? Para responder a essa pergunta, é preciso retroceder centenas de anos, até um período em que os retratos de Maomé na arte não eram tão incomuns. Nas regiões não árabes, pesquisadores desenterraram uma série de retratos notáveis e detalhados com datas que vão até antes do século 16. Num deles, uma imagem persa, Maomé usa turbante branco. Em outra, um jovem Maomé, com o cabelo repartido, aparece em meio a um grupo de monges.

Os desenhos desse tipo eram muito mais raros na Península Arábica, "onde a realidade verbal eclipsou a realidade da imagem visual", escreveu Ali Aijdan na publicação "Trabalhos do 11º Congresso Internacional de Arte Turca". Ele enxerga grande diferença entre as culturas muçulmanas árabe e não árabe em relação a como lidar com a arte, o que acabou levando ao desaparecimento contemporâneo de Maomé.

"Um elemento importante na estética islâmica é o papel desempenhado pela língua árabe", escreveu Ali. "Entre os povos que falam árabe, a necessidade de arte ilustrativa e pictórica para acompanhar as obras históricas, religiosas ou literárias raramente foi sentida."

Ao longo do tempo, algo mudou nas representações não árabes de Maomé. Ele ainda era mostrado, mas seu rosto não era retratado. Em vez disso, seus traços ficavam ocultos por um tecido ou véu, e sua silhueta era envolvida numa chama dourada. Essas imagens também desapareceram logo.

Em entrevista à BBC, Christine disse que as objeções modernas à imagem de Maomé podem ter sido uma reação à colonização pelos cristãos, com suas imagens de Jesus e do crucifixo. Foi durante a era colonial que as imagens mostrando Maomé começaram a desaparecer.

"Em grande medida, essa divisão tem suas raízes em ressentimentos bastante reais, e não na teologia: a sensação de muitos muçulmanos que acreditam estar sob ataque do Ocidente", escreveu Yaroslav Trofimov, do Wall Street Journal.

É claro que muitas pessoas sem objeção religiosa às imagens de Maomé em si demonstram profundo ressentimento diante de caricaturas que ridicularizam o profeta ou caçoam do Islã. Como disse o papa Francisco ao comentar as caricaturas, "não se pode fazer piada com a fé dos outros". / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

*Terrence McCoy é jornalista