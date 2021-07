Decisão da Ben & Jerry's de se retirar da Cisjordânia provoca mal-estar em Israel

Ben & Jerry's, a icônica marca americana de sorvetes, anunciou na segunda-feira, 19, que não venderia mais seus produtos na Cisjordânia. Em nota, a empresa disse que vender sorvetes em território palestino ocupado por Israel era incompatível com os valores da marca. Com a decisão, a Ben & Jerry's não renovará um acordo que expira no final do ano que vem com uma licenciada local.

Embora os sorvetes Ben & Jerry's não sejam mais vendidos nos territórios palestinos ocupados, “vamos ficar em Israel por meio de um acordo diferente”, continua o comunicado.

A ação provocou mal-estar em Israel, com oficiais do governo condenando a ação. “A Ben & Jerry's decidiu se autodenominar como sorvete anti-Israel”, disse o primeiro-ministro Naftali Bennett em um comunicado. “Este é um erro moral e acredito que acabará sendo um erro comercial também.”

O ministro das Relações Exteriores Yair Lapid chamou a decisão de “rendição vergonhosa ao anti-semitismo” e acrescentou que Israel poderia usar as leis dos EUA que visam o movimento de boicotes, desinvestimentos e sanções para retaliar a empresa.

O líder da oposição, Binyamin Netanyahu, conhecido por ser um consumidor voraz de sorvete, também condenou a empresa, escrevendo no Twitter que a Ben & Jerry's mostrava aos israelenses “qual sorvete NÃO comprar. ”

No entanto, alguns políticos israelenses pareceram receber bem a notícia. Ayman Odeh, líder da Lista Conjunta de partidos árabes, tuitou uma imagem de si mesmo comendo um tubo de “Cone Sweet Cone” da Ben & Jerry's e sorrindo.

A decisão de se retirar da Cisjordânia veio após pressão de grupos pró-palestinos, que argumentaram que a venda dos produtos Ben & Jerry's em assentamentos israelenses em território palestino estava em conflito com o apoio da empresa à justiça social.

A marca foi duramente criticada após o conflito entre as forças israelenses e militantes na Faixa de Gaza em maio, com apoiadores e críticos das causas palestinas bombardeando suas redes sociais com perguntas sobre o Oriente Médio.

"Algum amante de hortelã aí?", a principal conta da empresa no Twitter havia perguntado em 18 de maio, antes que centenas de contas a pressionassem para uma posição sobre o conflito da Faixa de Gaza.

“Eu mudei de Häagen-Dazs para você porque suas posturas chamaram minha atenção. Seu silêncio contínuo sobre isso me levou a considerar seriamente um boicote”, escreveu um crítico. “Eu gostaria do Apartheid Completo, por favor”, escreveu outro.

No dia seguinte, um grupo chamado Decolonize Burlington, baseado na mesma cidade de Vermont que Ben & Jerry's, exigiu um boicote internacional à fabricante local de sorvete e a acusou de hipocrisia por não falar sobre Israel da mesma forma que fez sobre os direitos dos refugiados, aquecimento global e o movimento Black Lives Matter.

“Se a Ben & Jerry's quer lucrar com as mensagens anti-racistas, eles precisam ser consistentes”, declarou o grupo. “O movimento BLM apoiou publicamente a causa palestina. É hora de a Ben & Jerry's se desfazer de suas participações em Israel. ”

Durante o auge dos protestos após o assassinato de George Floyd cometido por policiais no verão passado, a Ben & Jerry's assumiu uma posição pública em apoio à justiça racial. “O silêncio não é uma opção”, escreveu a empresa em um texto.

Ironicamente, a empresa silenciou nas redes sociais após o tuíte de 18 de maio. O tuíte anunciando o fim das vendas na Cisjordânia foi a primeira mensagem da Ben & Jerry's em 62 dias.

Alguns ativistas pareceram receber bem a notícia, sugerindo que ela mostrava o poder das campanhas de mídia social, embora outros expressassem desapontamento com o fato de a empresa estar saindo apenas da Cisjordânia e não de Israel.

A Ben & Jerry's foi fundada em 1978 por dois judeus americanos, Ben Cohen e Jerry Greenfield. A fabricante de sorvete foi comprada em 2000 pela empresa britânica Unilever, embora a Ben & Jerry's mantenha uma liberdade incomum nos termos do acordo.

Em um comunicado divulgado na segunda-feira, a Unilever disse que o conflito israelense-palestino era uma "situação muito complexa e sensível", mas que havia reconhecido o "direito da marca e de seu conselho independente de tomar decisões sobre sua missão social".

De acordo com seu site, a Ben & Jerry's conduz negócios em Israel desde 1987 e abriu sua primeira loja no centro de Tel Aviv no ano seguinte. Atualmente opera duas lojas em Israel e possui uma fábrica em Be'er Tuvia.

“A Ben & Jerry's vê seu papel no Oriente Médio como uma empresa que permanece comprometida em contribuir com recursos para promover programas multiculturais e iniciativas de fornecimento de ingredientes orientadas por valores na região”, escreveu a empresa em seu site em 2015.

Ben & Jerry's Israel, uma empresa local que detém a licença da marca no país, provou ser popular, tanto reproduzindo sabores americanos famosos como “Phish Food” e adicionando toques locais, como um contendo fruta charoset e sabor de nozes em homenagem a Páscoa.

Em uma mensagem no Twitter, a Ben & Jerry's Israel condenou a decisão de se retirar da Cisjordânia, sugerindo que seu acordo com a empresa sediada em Vermont foi rescindido depois que a empresa se recusou a parar de vender "por todo Israel". “Sorvete não faz parte da política”, escreveu.