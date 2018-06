Decisão de Israel ameaça solução de 2 Estados, diz UE

No domingo, o Ministério de Habitação de Israel deu aprovação final para a construção dos assentamentos. A decisão foi anunciada apenas três dias antes de negociações sobre as fronteiras começarem Jerusalém.

O porta-voz da UE, Michael Mann, pediu que os dois lados "evitassem medidas que possam prejudicar" as negociações de paz. Mann disse que a prioridade da UE é que uma nova rodada de negociações entre Israel e os palestinos siga em frente e "faça progressos".

Após a decisão do Ministério, os palestinos disseram que devem apresentar queixas para os EUA e Europa. O responsável pelas negociações no lado palestino, Mohammed Shtayyeh, disse que o anúncio de Israel "é uma prova clara de que o governo israelense não" está lidando com as negociações de maneira séria. Fonte: Dow Jones Newswires.