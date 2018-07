Decisão irritou venezuelano Uma semana antes de o presidente Hugo Chávez anunciar a saída da Venezuela da Convenção Interamericana de Diretos Humanos, em julho, o tribunal do órgão humanitário havia condenado o país a pagar uma indenização de US$ 18 mil a Raúl Díaz Peña, que ficou seis anos preso por terrorismo antes de fugir para os EUA, em 2010, ao passar para o regime semiaberto. Ao lado de outras decisões do tribunal, a sentença enfureceu o presidente.