Declaração de funcionário americano sobre Muro das Lamentações ofusca visita de Trump

JERUSALÉM - As relações entre Israel e a administração de Donald Trump ficaram tensas de forma súbita e inesperada pouco antes da visita do presidente americano, em razão de temas sensíveis como o Muro das Lamentações e a situação da embaixada americana.

A eventual transferência da representação diplomática americana de Tel Aviv para Jerusalém voltou ao centro da discussão sobre o status da cidade, uma das questões mais complicadas sobre o conflito israelense-palestino.

O mal-estar foi amplificado por declarações feitas, de acordo com a imprensa israelense, por um funcionário americano responsável por organizar a visita de Trump. Ele teria dito que o Muro das Lamentações, local sagrado do judaísmo, não está localizado em Israel, e sim na Cisjordânia, ou seja, em território palestino ocupado.

O status jurídico e diplomático de Jerusalém é um verdadeiro quebra-cabeça. Israel considera toda a cidade como sua capital indivisível, incluindo, portanto, o lado palestino (Jerusalém Oriental), que ocupou em 1967 e anexou em 1980. Os palestinos querem estabelecer em Jerusalém Oriental a capital do Estado a que aspiram.

O status de Jerusalém definido por Israel não é reconhecido pela ONU, que considera Jerusalém Oriental como território ocupado.

Donald Trump, esperado no dia 22 em Israel, prometeu durante sua campanha reconhecer Jerusalém como a capital do Estado israelense e transferir a embaixada de Tel Aviv, rompendo com o posicionamento adotado pelos EUA e pela comunidade internacional há décadas. Os palestinos e os países árabes alertam para as possíveis consequências de tal mudança.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, é confrontado pelas dúvidas sobre o seu desejo pessoal de ver a embaixada dos EUA migrar para Jerusalém.

Após as declarações do secretário de Estado americano, Rex Tillerson, no domingo - sugerindo que Netanyahu poderia não ver tal transferência com bons olhos -, um jornalista da Fox News tuitou que o premiê havia pedido a Trump para não mexer na questão neste momento. Em resposta, o gabinete de Netanyahu decidiu publicar as conversas privadas com Trump durante sua visita a Washington no dia 17 de fevereiro.

O Muro das Lamentações está localizado na Cidade Antiga, em Jerusalém Oriental. A política americana é a de não comentar sobre a soberania de Jerusalém, algo que deve ser parte de um acordo final entre palestinos e israelenses. A Casa Branca afirmou que os comentários atribuídos ao funcionário não refletem suas posições.

Visita. Donald Trump visitará Belém, nos territórios palestinos ocupados, em sua primeira viagem ao exterior, durante a qual fará escalas na Arábia Saudita, Israel e Vaticano, segundo seu conselheiro de Segurança Nacional, o general H.R. McMaster.

Ao término da primeira etapa de sua viagem, Trump participará da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas no 25 de maio, e do G7 em 26 e 27 de maio. O mandatário também pronunciará um discurso sobre o Islã durante sua visita à Arábia Saudita, que abriga os lugares mais sagrados dessa religião.

"Ele se reunirá e almoçará com líderes de mais de 50 países muçulmanos, onde pronunciará um discurso direto e inspirador sobre a necessidade de enfrentar a ideologia radical e as esperanças do presidente de uma visão pacífica do Islã", disse McMaster a jornalistas.

Embaixador. O novo embaixador dos EUA em Israel, David Friedman, apresentou nesta terça-feira, 16, suas credenciais ao presidente israelense, Reuven Rivlin.

Defensor declarado da colonização israelense em territórios palestinos, ele também defendeu a transferência da embaixada. Mas, durante a cerimônia de posse não quis alimentar as discussões, incluindo a questão sobre o Muro diante do qual orou assim que chegou a Israel na segunda-feira.

Ele prometeu "apoiar o Estado de Israel de todas as formas possíveis". Quanto a Trump, "seu amor e compromisso em favor de Israel são sólidos como rocha e a sua maior prioridade", disse. / AFP