Declaração de imposto de renda atrapalha Romney

Romney foi desafiado no último debate a divulgar sua declaração de renda. No dia seguinte, ao comentar que pagava uma alíquota de 15%, caiu em uma arapuca armada pelo próprio partido. Nos últimos anos, os republicanos têm defendido uma redução tributária para os mais ricos.

Romney, cuja renda deveria ser tributada em 35%, foi um dos beneficiados. Trata-se do mesmo porcentual cobrado de casais com renda entre US$ 17 mil e US$ 69 mil. Romney diz ter recebido US$ 374 mil apenas dando palestras no ano fiscal de 2011. / D.C.M.