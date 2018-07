Declaração sobre estupro derrota republicano Todd Akin perdeu a eleição por uma vaga no Senado por Missouri. Ele provocou polêmica em agosto ao dizer que "se o estupro for legítimo, o corpo feminino tem como interromper a coisa toda (a gravidez)". Após as declarações, ele foi abandonado pelo Partido Republicano. Akin é deputado há 12 anos e foi derrotado pela democrata Claire McCaskill. Ela obteve 54% dos votos e Akin recebeu 39%. De acordo com pesquisas de boca de urna, o alto comparecimento de mulheres jovens e negras foi decisivo para a derrota do republicano. A maioria dos eleitores do Estado disse que levou a declaração em consideração na hora de votar. Akin chamou ainda a ajuda do governo aos mais pobres de "terceiro estágio do câncer do socialismo".