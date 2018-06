Declarações de Netanyahu e boatos de ação militar aumentam tensão com Irã

Os comentários do primeiro-ministro, feitos após a reunião semanal de gabinete, e as notícias de primeira página Haaretz, crítico de Netanyahu, e no jornal conservador Israel Hayom ocorrem em meio a um debate cada vez mais intenso sobre se Israel deve ou não atacar o Irã em razão de seu programa nuclear. Os jornais Haaretz e Israel Hayom publicaram ontem que o Irã teria feito progressos significativos para o desenvolvimento de armas nucleares, com base em fontes anônimas. O debate desafia os apelos dos EUA por mais tempo para que as sanções contra Teerã deem resultado.