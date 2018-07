Decretos aprovados por Chávez desencadeiam protestos

Jaua afirmou que 11 decretos foram aprovados em uma reunião do gabinete do governo na sexta-feira, e que eles incluem também medidas relacionadas a empréstimos para habitação e agricultura, além da reestruturação da força de investigação policial do país.

A coalizão da oposição no país protestou contra os decretos em um comunicado, afirmando que "Chávez quer continua a violar a regra do Direito". As informações são da Associated Press.