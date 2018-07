Defeito de projeto causou choque de trens O choque entre 2 trens rápidos que deixou 39 mortos e 192 feridos no sábado foi provocado por "defeitos graves no desenho" do sistema de sinalização e falhas de funcionários da estação próxima ao local do acidente, concluíram autoridades. "O acidente reflete problemas na qualidade do equipamento e dos controles, treinamento dos funcionários e mostra que o padrão de segurança do departamento de ferroviais ainda é relativamente frágil", disse An Lusheng, chefe do Departamento de Ferrovias de Xangai.