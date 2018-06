Defesa Civil de Dubai termina de extinguir incêndio em prédio de 85 andares

CAIRO - As equipes da Defesa Civil de Dubai terminaram de extinguir um incêndio que teve início na noite de quinta-feira 3 na Torch Tower, de 85 andares, e não deixou vítimas, informou a WAM, agência de notícias oficial dos Emirados Árabes Unidos.

O incêndio começou por volta das 0h40 de sexta-feira (20h40 de quinta-feira em Brasília), no 65.º andar do arranha-céu, situado na marina de Dubai, em meio a outros edifícios altos, segundo um comunicado do escritório de informação de governo do Dubai, citado pela agência estatal.

A nota afirma que as equipes da Defesa Civil conseguiram retirar todos os moradores da torre, sem que ninguém ficasse ferido. Agora as autoridades trabalham para fornecer alojamento às famílias afetadas pelo incêndio.

Além disso, o governo destacou que os bombeiros atuaram "com velocidade e habilidade" para extinguir as chamas.

A torre de 336 metros de altura é um dos maiores prédios residenciais do mundo, segundo o jornal local The National, e já sofreu outro incêndio em fevereiro de 2015, que também terminou sem vítimas. / EFE