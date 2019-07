Defesa de 'El Chapo' recorre da sentença de prisão perpétua nos EUA

NOVA YORK - A defesa do narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que foi transferido à penitenciária de segurança máxima Administrative Maximum Facility (ADX), em Denver, no Estado do Colorado (EUA), recorreu da sentença de prisão perpétua.

A petição, divulgada nesta segunda-feira, tem apenas uma página. Os advogados recorrem à Corte de Apelações do Segundo Circuito contra a sentença emitida na última quarta-feira. O ex-líder do Cartel de Sinaloa foi condenado à prisão perpétua por tráfico de drogas e a mais 30 anos de prisão por posse de arma nas atividades como traficante.

O sistema federal de prisões também confirmou que 'El Chapo' já se encontra na ADX, também conhecida como "Alcatraz das Montanhas Rochosas", para onde o narcotraficante mexicano foi levado na semana passada. O apelino faz referência à famosa prisão desativada Alcatraz, em São Francisco, na Califórnia, onde cumpriu pena Al Capone, um dos maiores mafiosos do mundo.

Embora o juiz federal que conduziu o caso, Brian Cogan, tenha decidido que a prisão em que 'El Chapo' deverá cumprir sua pena deveria ser escolhida em dois meses, as autoridades aceleraram o processo e o levaram à ADX dois dias depois da condenação.

O jornal New York Post publicou na última sexta-feira um vídeo dos últimos momentos de 'El Chapo' em Nova York, mostrando o traficante sendo levado de helicóptero sob um forte esquema de segurança ao aeroporto de LaGuardia, onde embarcou rumo ao Colorado. / EFE