Defesa do Japão poderá interceptar míssil norte-coreano O secretário-geral do Gabinete japonês, Osamu Fujimura, disse nesta sexta-feira que as forças de defesa do Japão receberam a ordem de interceptar qualquer míssil norte-coreano, caso ele se dirija para cair em território japonês. "A ordem (para derrubar o míssil caso ele tenha como destino o Japão) foi emitida às 21h50 desta quinta-feira, no horário de Brasília", disse Fujimura.