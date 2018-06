Déficit em conta corrente da Turquia cai a US$ 4,87 bi O déficit em conta corrente da Turquia em janeiro caiu mais que o esperado, com a lira mais fraca e uma desaceleração da economia limitando a demanda doméstica. O déficit caiu para US$ 4,87 bilhões em janeiro, de US$ 5,8 bilhões no mesmo mês do ano anterior, segundo dados publicados pelo banco central do país. Sete economistas consultados pelo The Wall Street Journal haviam previsto um saldo negativo de US$ 4,94 bilhões.