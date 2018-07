Delegação indiana retoma contato militar com a China

Fontes do governo indiano declararam aos meios de comunicação que o general Singh recebeu um visto normal, após a Índia ter rejeitado a prática chinesa de grampear os vistos que dava aos cidadãos caxemirianos, forma sutil de diferenciá-los do resto. A Índia tinha decidido paralisar suas visitas depois que a China negou um visto a um general indiano destinado na parte indiana da região histórica da Caxemira, cujo território é dividido e disputado entre os dois gigantes asiáticos e o Paquistão.

A decisão de retomar a cooperação em Defesa foi adotada em abril deste ano, durante uma cúpula realizada em Sanya (China) com presença dos dirigentes de ambos países, além da Rússia, Brasil e África do Sul (o grupo chamado Brics). A relação bilateral entre Índia e China é complicada: ambos reivindicam territórios sob soberania da outra parte e protagonizaram um longo histórico de desencontros, com a guerra de 1962 como ponto culminante. As informações são da Dow Jones.