Demissão de ministro ligado a Chávez expõe divisão no governo de Maduro A demissão do ministro do Planejamento, Jorge Giordani, expôs ontem divisões no governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Chavista histórico e um dos maiores defensores do controle do câmbio no país, Giordani publicou uma carta em dois sites governistas criticando o presidente.