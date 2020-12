Democracia na África progride, mas enfrenta desafios

Entrevista com Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, professor de História Internacional no Instituto de Estudos Internacionais e de Desenvolvimento em Genebra, autor de trilogia sobre o mundo pós-11 de setembro e co-editor de Democratization in the 21 st Century - Reviving Transitology.

É possível traçar, em termos gerais, uma visão geral do estado da democracia no continente hoje? Em que difere de sub-região para sub-região?

Dentro de uma perspectiva de trajetória histórica de longo prazo, a democracia continuou a progredir nos últimos anos e em todo o continente africano. O impulso de democratização iniciado no final dos anos 1980 e ao longo dos anos 1990 diminuiu, mas o movimento geral em direção à liberalização política permanece tangível. Os sinais mais amplos de "sistemas fechados" diminuíram, se não desapareceram totalmente, e uma nova geração foi criada - e de fato se ergueu - sob a bandeira da abertura política, ou melhor, da inaceitabilidade de traços autoritários. Essa mudança de cultura foi marcada pela prevalência da normalização da responsabilidade, uma cultura cívica mais vigorosa, uma sociedade civil fortalecida e mídia diversificada - que passou a ser ainda mais reforçada pela abertura das mídias sociais. O ímpeto da década de 1990 - quando a África Ocidental e a África Central em particular fizeram grandes avanços (no Mali, Senegal, Benin e Gana) - foi reacendido na esteira da Primavera Árabe com a adesão do Norte da África, e essa onda por sua vez inspirou novos movimentos em Burkina Faso, por exemplo. Desde meados da década de 2010, os sinais são mais negativos com a reafirmação de tendências neo-autoritárias e mecanismos renovados de centralização e controle. Isso, no entanto, faz parte de um momento global de ‘império contra-ataca’ com uma crise internacionalizada da democracia estimulada por traços de securitização pós-11 de setembro reforçados com a chamada crise de migração e no rescaldo da Covid-19. Quaisquer retrocessos atuais para a democracia na África não são específicos da África e dizem respeito ao ritmo e fases da democratização, mais do que à vontade ou capacidade de democratizar.

Países como Angola, Etiópia, Sudão e Zimbábue passaram por mudanças significativas de liderança recentemente. É uma tendência hoje no continente?

Essas mudanças são de fato importantes, mas há uma preocupação mais profunda com a história da construção do Estado dos respectivos países do que com a questão da democracia em si. O Sudão, por exemplo, experimentou ambos os aspectos; nomeadamente a criação de um novo país, o Sudão do Sul, e a recente e significativa mobilização popular no próprio Sudão na prossecução de uma ordem democrática. Na Etiópia, o conflito étnico continua a impedir a ambição democrática. O que essa sequência destaca é a natureza interligada de dois processos eminentemente desafiadores; a busca de um Estado viável e funcional e a introdução e cultivo de um sistema politicamente representativo.

De acordo com o Centro Africano de Estudos Estratégicos, desde 2015, líderes de 13 países africanos têm tentado contornar os limites do mandato. Essa prática poderia estar se tornando mais popular? Isso representa um risco para a democracia?

Sim. É provavelmente o retrocesso mais significativo na marcha democrática africana em direção à democracia. Isso por duas razões. Por um lado, o constitucionalismo foi a marca da onda de democratização bem-sucedida da década de 1990. Expandiu o multipartidarismo e reduziu as restrições institucionais ao avanço democrático. O que as próximas fases precisavam, portanto - por uma lógica de aprofundamento da liberalização - era um segundo e um terceiro momento dessa democracia constitucional rotinizada. Por outro lado, o patrimonialismo fora, desde a independência, a principal técnica - além da repressão - por meio da qual os regimes de partido único haviam dominado os países. E isso naturalmente foi incorporado em primeiro lugar na extensão regular dos mandatos presidenciais. Com a proibição da técnica de extensão de mandato, progressos importantes foram feitos - novamente constitucionalmente e na mentalidade democrática prevalente. O atual contorno do limite de mandato é um grande passo para trás. De forma mais insidiosa, ele o fez de uma forma mais inteligente e menos agressiva por meio de racionalizações legais. Consequentemente, introduziu uma medida de desencanto. Aqui também, isso se encaixa em um padrão global mais amplo, onde as eleições são apenas momentos de democracia que são cada vez menos garantidos para falar o que as pessoas realmente querem. Na verdade, a questão do presidente vitalício não é mais um tabu em democracias estabelecidas, como os Estados Unidos, onde Donald Trump discutiu a ideia, e em grandes potências como a Rússia e a China, onde foi adotada formalmente. A "vitória" de Alassane Ouattara nas eleições presidenciais da Costa do Marfim no mês passado (com pontuações de "quatro noves" em alguns condados) é um exemplo vívido da manipulação da democracia em face das expectativas nacionais de outra forma.

Fazendo uma divisão entre estados mais autoritários - como Guiné Equatorial e Ruanda - e estados mais democráticos como Botswana, Gana e África do Sul - quais são as principais tendências em termos de fortalecimento ou enfraquecimento da democracia?

A ‘democracia africana’ não é algo que existe no vácuo, procedendo de formas inalteradas pelo zeitgeist neo-autoritário contemporâneo, incluindo no coração da metrópole ocidental? Na verdade, alguém como Ouattara recebeu forte apoio do Ocidente, principalmente da França. Portanto, qualquer progresso doméstico ou continental será inevitavelmente manchado se o contexto mais amplo for hostil à democracia como a era atual. Ainda assim, como toda política, a democracia permanece, acima de tudo, uma questão local. E assim, onde houve progresso, é onde temos sido a política local que deu corpo à agência necessária de que o sistema precisa. Se você colocar em termos históricos, aqueles lugares que interpretam o protesto como um sinal de mudança e agem de acordo com ele genuinamente são capazes de seguir em frente com um processo confiável. Aqueles, pelo contrário, que buscaram ‘manipular’ o sistema e instrumentalizar o impulso para a democracia através da introdução de medidas cosméticas estão agora em um sistema ainda mais fragilizado o tempo todo procurando maneiras de escapar da responsabilidade. Gana certamente desenvolveu uma medida de abertura democrática normalizada e Botsuana estabilizou sua política. Eu seria mais reservado na África do Sul. A contínua xenofobia contra outros africanos - nigerianos principalmente, mas não apenas - é um sinal revelador de um estado e uma sociedade que ainda lutam com os demônios de seu passado.

Quais são os maiores desafios do continente em relação à democracia hoje? E os maiores avanços?

O maior desafio é a falta de mais ressonância internacional para os esforços democratizantes em jogo. Veja como os importantes esforços pós-Primavera Árabe da Tunísia não testemunharam nenhum apoio econômico ocidental quando este era crucialmente necessário - ao contrário da ajuda que a Europa Oriental recebeu no momento pós-União Soviética no início dos anos 1990 ou, na verdade, o Plano Marshall para a Europa Ocidental décadas atrás. Esses esforços individuais são difíceis de manter em uma era globalizada e se os países também enfrentam o desafio do desenvolvimento econômico. O maior avanço é a mentalidade da nova geração. Ele vê a democracia como um dado e não vai desistir mesmo em face de um autoritarismo reafirmado.

Qual é o papel da violência e da corrupção hoje na democracia do continente?

Não mais do que em qualquer outro lugar.