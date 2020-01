Democrata Adam Schiff vai liderar acusação de impeachment de Trump

WASHINGTON - O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Adam Schiff, vai liderar a acusação contra o presidente Donald Trump no julgamento do impeachment no Senado, informou nesta quarta-feira, 15, a líder democrata Nancy Pelosi.

Ele liderou a investigação da Câmara que levou à acusação de Trump por abuso de poder obstrução do Congresso. Outros seis congressistas foram nomeados: Jerry Nadler e Hakeem Jeffries, de Nova York, Zoe Lofgren, da Califórnia, Jason Crow, do Colorado, Val Demings, da Flórida e Sylvia Garcia, do Texas.

Pelos afirmou que uma resolução será votada para formalizar a equipe e disse que o presidente dos Estados Unidos não está acima da lei e será responsabilizado.

Em reação, Donald Trump afirmou que o processo de impeachment contra ele é um "golpe orquestrado" pelos democratas. "Aqui vamos nós de novo, outro golpe orquestrado pelos democratas que não fazem nada", tuitou o presidente segundos depois que Nancy Pelosi, líder da Câmara dos Representantes, revelou os nomes da equipe. / AFP