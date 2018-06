Democrata aparece em revista como '1º presidente gay' A revista "Newsweek" provocou polêmica nos EUA ao estampar uma foto de Barack Obama em sua capa com os dizeres "O primeiro presidente gay". Sobre sua cabeça, aparece uma aureola com as cores do arco-íris, um dos símbolos do movimento homossexual. Críticos, tanto do lado democrata quanto do republicano, afirmam que houve "sensacionalismo".