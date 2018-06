Democrata defende nomeação de Hagel para Defesa O senador democrata Charles Schumer afirmou nesta terça-feira que vai apoiar a nomeação do ex-senador republicano Chuck Hagel como secretário de Defesa. Em um comunicado, Schumer afirmou que tem "preocupações sobre certos aspectos do histórico de Hagel em Israel e no Irã", mas afirmou que, em uma reunião ocorrida na segunda-feira, Hagel discutiu as questões "e não poderia ter sido mais sincero".