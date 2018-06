Democrata se diz pessimista com reforma na imigração Brownsville - A líder da minoria na Câmara, Nancy Pelosi, disse neste sábado durante uma visita a fronteira dos Estados Unidos com o México que há pouca esperança de que o Congresso aprove uma reforma para a imigração este ano. Depois de visitar as instalações de vigilância de fronteira em Brownsville, no Texas, a democrata disse que a política deveria ser deixada de lado para lidar com o que o presidente Barack Obama chamou de "situação humanitária urgente".