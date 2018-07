Democratas abrem hoje convenção em defesa de Obama

O discurso da primeira-dama Michelle Obama, previsto para a noite de hoje, será um dos primeiros eventos de destaque nos três dias de convenção, que reunirão milhares de delegados do Partido Democrata em Charlotte, na Carolina do Norte.

A expectativa é de que Michelle dirija-se aos eleitores de classe média, dizendo a eles que Barack Obama já foi como eles e conhece suas dificuldades econômicas, ao contrário do republicano Mitt Romney, cuja origem privilegiada não permitiria a ele o mesmo entendimento da situação.

No fim da noite de ontem, os democratas apresentaram sua plataforma política, que ecoa a iniciativa de Obama para aumentar os impostos para os norte-americanos mais ricos, apoia a união civil entre pessoas do mesmo sexo e defende o direito de escolha da mulher sobre levar adiante ou não uma gestação. As informações são da Associated Press.