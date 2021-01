Democratas assumem controle do Senado

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, assumiu nesta quarta-feira, 20, a presidência do Senado e fez o juramento de posse de três novos senadores de seu partido, Raphael Warnock, Jon Ossoff e Alex Padilla. Com a nova configuração, os Democratas assumem o controle do Senado.

Apesar de se igualarem aos Republicanos em número de parlamentares, com 50 políticos cada um, a vice-presidente será o voto de desempate, garantindo ao partido vantagem nas votações.

A posse dos dois novos senadores foi uma das primeiras ações de Kamala como vice-presidente e se dá poucas horas depois que ela e Joe Biden tomaram posse em Washington.

A mudança marca também a primeira vez em uma década que o partido de Biden terá o controle da Câmara, do Senado e da Casa Branca. A última vez foi em 2011, no governo do ex-presidente Barack Obama.

Para o novo presidente americano, a vantagem é ainda mais importante, já que ele tem pela frente desafios como o pacote de US$ 1 trilhão para auxiliar trabalhadores e famílias; a distribuição de 100 milhões de pessoas; e o impeachment de Donald Trump. /AP