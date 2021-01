Democratas consideram alternativas ao impeachment após republicanos sinalizarem absolvição de Trump

WASHINGTON - A perspectiva de provável absolvição de Donald Trump em seu julgamento no Senado fez com que alguns democratas contemplassem uma alternativa para condenar o ex-presidente, mas não chegaria a um impeachment nem à proibição de ele concorrer a cargos no futuro.

O senador democrata Tim Kaine disse nesta quarta-feira, 27, que está explorando o esboço de uma censura bipartidária a Trump que poderia ser uma solução muito mais rápida do que um julgamento potencialmente longo que poderia impedir o progresso de outras prioridades democratas.

"Pode ser uma alternativa", disse ele a repórteres, dizendo que queria que o Senado se concentrasse na resposta à pandemia do coronavírus e na confirmação do gabinete do presidente Joe Biden. "Fazer um teste (conduzindo um processo) sabendo que obterá 55 votos no máximo me parece não ser a priorização correta do nosso tempo."

O foco de Kaine em uma alternativa, que está se formando desde que a Câmara aprovou o impeachment de Trump por seu papel no motim no Capitólio do dia 6 de janeiro, veio um dia depois que a maioria dos senadores republicanos sinalizou dúvidas sobre a base constitucional para julgar um ex-presidente.

Quarenta e cinco dos 50 senadores republicanos votaram a favor de Trump na terça-feira. O senador Rand Paul, que provocou a votação, disse que isso mostrava que o impeachment estava "já nascia morto" no Senado. Condenar Trump exigiria o apoio de 67 dos 100 senadores.

"A votação da moção de Paul ... foi completamente esclarecedora de que não chegaremos perto de 67", disse Kaine na quarta-feira. "Portanto, acho que talvez haja um pouco mais de interesse agora" em buscar alternativas.

O site Axios relatou pela primeira vez na terça-feira a campanha de censura de Kaine. Ele já havia sugerido barrar Trump de um futuro cargo de acordo com a disposição da 14ª Emenda visando aqueles que "se envolveram em insurreição ou rebelião" contra o Capitólio, embora muitos estudiosos constitucionais questionem se o Congresso pode exercer esse poder fora do impeachment.

Mas os principais líderes democratas disseram na quarta-feira que pretendiam prosseguir com o julgamento de Trump por "incitamento à insurreição", e que nove deputados gerentes do processo estão se preparando para iniciar os argumentos para o julgamento de Trump a partir de 9 de fevereiro.

"Não se engane, haverá um julgamento, e as provas contra o ex-presidente serão apresentadas em cores vivas para a nação e para cada um de nós vermos novamente", disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer. "Todos nós assistiremos o que aconteceu. Ouviremos o que aconteceu e então votaremos. Iremos julgar conforme nosso dever solene de acordo com as exigências da Constituição. E, por sua vez, todos seremos julgados pela forma como respondemos."

O formato do julgamento continua em evolução, e a votação processual de terça-feira pode fortalecer a facção de democratas que pressiona por um julgamento abreviado que relata as ações públicas de Trump após a eleição de novembro e nos momentos em torno do motim, sem buscar investigação adicional sobre o que Trump fez por trás do cenas.

Como os comentários de Schumer sugeriram na quarta-feira, os "promotores" da Câmara devem usar o vídeo de Trump e da multidão do Capitólio para estabelecer uma conexão entre as palavras do presidente e a violência de 6 de janeiro. Mas alguns democratas dizem que eles deveriam chamar testemunhas - ou lançar luz adicional sobre como Trump respondeu ao ataque do Capitólio enquanto ele estava acontecendo.

"Acho que o cerne deste caso são as palavras incendiárias e incitadoras de Trump, as palavras que saem de sua própria boca", disse o senador democrata Richard Blumenthal. "Mas sua intenção de causar dano, causar ferimentos e talvez até a morte pode vir de testemunhas que estavam com ele quando ele assistia ao ataque ao Capitólio."

Entre as razões pelas quais os democratas provavelmente seguirão em frente com o julgamento está o desejo dos legisladores - a maioria dos quais estava no complexo do Capitólio em 6 de janeiro - de garantir alguma responsabilidade formal para Trump, que pediu a seus partidários que se reunissem em Washington enquanto o Congresso registrava votos eleitorais atestando a vitória de Biden. Depois, disse a muitos deles em um comício perto da Casa Branca de que deveriam "lutar como o inferno".

"É difícil superar isso se você viveu isso, e muitos de nós nesta câmara sim", disse o senador democrata Dick Durbin. "Devemos seguir em frente, como Lincoln nos lembrou, porque não podemos escapar da história, e certamente não devemos fazer parte de reescrever a história. Precisamos fazer um registro - um registro de fato, não apenas para nossas deliberações atuais, mas para história."

Durbin disse a repórteres que se, após um julgamento, Trump não for condenado, "talvez consideremos algumas alternativas".

Também apoiando um julgamento está o senador Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, entre um pequeno grupo de democratas centristas que normalmente busca encontrar um terreno comum com os republicanos.

"Isso é muito, muito mais sério do que qualquer coisa que já vimos em nossa vida, e é realmente o propósito de termos artigos de impeachment na Constituição", disse Manchin. “Queremos ter certeza de que ninguém mais faça isso, nunca pense em fazer isso de novo - seditione insurreição. "

Obstrução republicana

Kaine disse que qualquer esforço de censura provavelmente não avançaria a menos que pelo menos dez senadores republicanos oferecessem apoio - sinalizando que teriam os 60 votos necessários para superar uma obstrução republicana.

"Se pudéssemos fazer algo assim e que fosse bipartidário e, assim, potencialmente evitar o julgamento, acho que seria benéfico. Mas ainda não chegamos lá", disse ele.

O nível de apoio do Partido Republicano à censura pode não se estender muito além dos cinco senadores republicanos que votaram na terça-feira para eliminar a objeção de Paul. A censura de um presidente era anteriormente uma questão de constitucionalidade questionável, remontando a um esforço bipartidário abortado para censurar o presidente Bill Clinton durante o processo de impeachment em 1999.

O senador John Thune, o segundo líder republicano na Câmara, chamou a censura de "hipotética" e disse que estava claro que os democratas avançariam com o impeachment. "Esse é o voto que importa para eles", disse ele. “Eu ouvi alguns rumores (sobre a censura), mas não uma discussão séria que teve apoio de democratas ou republicanos suficientes para fazer desta uma opção realista."

Entre os legisladores do Partido Republicano que descartaram categoricamente a possibilidade na quarta-feira, estava o senador John Cornyn, que disse que teria as mesmas preocupações em censurar um ex-oficial: isso abriria um péssimo precedente para o Congresso punir retroativamente ex- titulares de cargos. "Acho que devemos encorajar as pessoas a seguir em frente, em vez de viver no passado", disse ele.