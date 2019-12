Impeachment: Democratas acusam Trump de abuso de poder e obstrução de justiça

WASHINGTON - Os democratas da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos apresentaram formalmente nesta terça-feira, 10, duas acusações contra o presidente Donald Trump no processo de impeachment, por abuso de poder e obstrução de justiça, pela conduta que eles chamam de “um perigo claro e presente” para as eleições de 2020 e a segurança nacional.

Se a Câmara votar a favor do impeachment de Trump, o presidente americano se tornará o terceiro a ser submetido a um julgamento político, mas é improvável que o processo prospere no Senado, controlado por seus aliados republicanos.

Era esperado que o Comitê de Justiça da Câmara trabalhasse durante a noite de segunda-feira, 9, preparando as acusações, de acordo com diversos funcionários e legisladores.

Eles alertaram que planos não eram definitivos, mas vários afirmaram que estavam agora focados em duas acusações: que Trump violou seu juramento do cargo ao colocar suas preocupações políticas acima dos interesses nacionais, e que ele bloqueou as tentativas do Congresso de investigá-lo.

Os funcionários falaram em condição de anonimato para discutir a decisão antes que ela fosse lida.

Para Entender Guia do impeachment: veja o passo-a-passo para depor o presidente dos EUA Entenda todas as etapas necessárias para remover Donald Trump e saiba quais sãos as diferenças em relação ao processo no Brasil

“O que aconteceu com a Ucrânia não é algo para o qual podemos fechar os olhos”, disse o deputado Eliot L. Engel, de Nova York, líder do Comitê de Relações Exteriores, após sair de uma reunião com Nancy Pelosi, presidente da Câmara.

Dois meses de investigações

Ao reunir as informações de dois meses de investigações do Comitê de Inteligência, eles concluíram que o presidente americano abusou de seu cargo ao solicitar ajuda da Ucrânia para sua reeleição, e depois tentou esconder suas ações do Congresso.

Para Entender O processo que pode levar ao impeachment de Trump É possível que o presidente americano seja deposto? Como ficam as eleições americanas de 2020? Fique por dentro dessas questões com este conteúdo especial

“A persistência do presidente Trump e seus contínuos esforços para coagir um país estrangeiro a ajudá-lo a trapacear para vencer as eleições é um perigo claro e presente para nossas eleições livres e justas e para nossa segurança”, afirmou Daniel Goldman, advogado do Comitê de Inteligência que liderou o inquérito sobre a Ucrânia.

As informações apresentadas por Goldman e um advogado democrata do Comitê de Justiça servirão de base para um debate, que deve começar na quarta-feira, 11, sobre se é recomendado à Câmara acusar um presidente de crimes graves e contravenções pela terceira vez na história dos EUA.

O debate também estabelece os tipos de acusações que os democratas tentam evitar. Por exemplo, eles evitam usar o termo “suborno”, uma acusação explícita mencionada na Constituição como motivo de impeachment e utilizada anteriormente por um dos líderes para descrever a conduta do presidente.

Além disso, eles não discutem questões de possível obstrução da Justiça por Trump quando ele tentou impedir uma investigação do conselho especial sobre possíveis ligações entre sua campanha e a interferência russa nas eleições de 2016. / NYT e AFP