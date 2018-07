Democratas pressionam Weiner a renunciar

"Eu espero que o Sr. Weiner use essa oportunidade para refletir sobre como ele pode proceder", comentou Hoyer em entrevista à rede CBS. "Espero que ele faça esse julgamento." O deputado Hoyer acrescentou que o Comitê de Ética da Câmara pode tentar cassar Weiner formalmente, mas o processo levaria muito tempo.

Os comentários acompanham uma série de outros pronunciamentos de deputados no sábado, como o da líder de minoria do Partido Democrata, Nancy Pelosi (Califórnia), e o da presidente do Comitê Democrático Nacional, Debbie Wasserman Schultz (Flórida), que avaliam ser a hora de Weiner deixar o Congresso.

Em comunicado, Schultz disse que "essa questão sórdida se tornou uma distração inaceitável para o deputado Weiner, sua família, seus eleitores e a Câmara - e para o bem de todos ele deve renunciar e atender às coisas que devem ser as mais importantes - o bem-estar de sua família".

Weiner anunciou no sábado, por meio de porta-voz, que tirará uma licença breve enquanto passar por um "tratamento". Neste domingo, na rede CBS, o presidente do Comitê de Orçamento da Câmara, Paul Ryan (Partido Republicado de Wisconsin), que apareceu com Hoyer, também afirmou que Weiner deve deixar o cargo para que os legisladores possam evoluir em questões mais importantes. As informações são da Dow Jones.