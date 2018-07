Democratas tentam associar Obama a sucesso econômico da era Clinton

A conta pelo apoio - passados quatro anos da disputa das primárias democratas para a corrida presidencial de 2008 - viria na forma do apoio a Hillary Clinton, hoje secretária de Estado, na eleição de 2016.

No discurso de ontem, Clinton afirmou que Obama merece um segundo mandato para tirar o país da crise herdada dos republicanos, quatro atrás. "Em Tampa, o argumento dos republicanos contra a reeleição do presidente era bastante simples: deixamos para ele uma bagunça total, ele não deu conta de arrumá-la e, então, vamos demiti-lo e voltar ao governo", disse Clinton a uma plateia de 20 mil pessoas.

"Eu gosto muito mais do argumento pela reeleição do presidente Obama: ele herdou uma economia profundamente debilitada, evitou uma queda maior, começou o duro caminho da recuperação e assentou os pilares de uma economia mais moderna e equilibrada, que produzirá novos e bons empregos, negócios vibrantes e riqueza para os inovadores."

Aliado. Clinton foi convidado em julho para fazer o mais importante discurso da segunda noite da convenção democrata. A reconciliação entre ambos já estava cimentada. Há meses, o ex-presidente corre o país pela reeleição de Obama, sobretudo nos Estados ainda indefinidos, levantando fundos para a campanha. Sua presença ajudou Obama a arrecadar US$ 10 milhões de doadores apenas em agosto.

O ex-presidente também atua como garoto-propaganda. Num anúncio para TV, ele sugere que a eventual eleição do republicano Mitt Romney significaria a retomada das políticas econômicas de George W. Bush. A orientação de Obama, diz ele, é um espelho da sua própria.

"A questão mais importante é: que país você quer construir? Se você quer uma sociedade do cada um por si, do vencedor leva tudo, você deve apoiar a chapa republicana. Se você quer um país que compartilha a prosperidade e a responsabilidade, a sociedade do estamos aqui todos juntos, você deve votar em Barack Obama e Joe Biden".

Sob aplausos da multidão, Clinton parecia surpreso no fim, ao receber um abraço afetuoso do presidente em pessoa. Com exceção do discurso de Obama, nenhum outro foi mais esperado do que o de Clinton. Nem mesmo a bem-sucedida fala da primeira-dama, Michelle Obama, teve o mesmo peso. Duas horas antes do início, o prédio da convenção estava lotado e as entradas foram bloqueadas.

Paul Begala, conselheiro de Clinton e estrategista democrata, acredita que o ex-presidente e Obama compartilham uma filosofia econômica dirigida à classe média. Até mesmo analistas republicanos, como Alex Castellanos, da CNN, se renderam ao discurso do ex-presidente. "Bill Clinton salvou o Partido Democrata uma vez, ao trazê-lo de volta para o centro", disse Castellanos, durante a transmissão, em referência à vitória na eleição de 1992. "Ele acaba de salvá-lo de novo. É bem possível que ele tenha garantido hoje a reeleição de Obama."