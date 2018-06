Denúncia faz polícia belga esvaziar Parlamento Europeu

BRUXELAS - A polícia belga retirou centenas de pessoas nesta segunda-feira, 2, do Parlamento Europeu depois que um veículo suspeito foi visto nas imediações.

A polícia de Bruxelas prendeu um homem eslovaco com farda camuflada perto de do Parlamento Europeu e descobriu uma arma e uma serra elétrica em seu carro, fazendo com que se promovesse o esvaziamento da Assembleia. O homem disse aos policiais que queria encontrar o presidente europeu.

A Assembleia disse em uma declaração que quatro edifícios administrativos e um centro de visitantes no centro de Bruxelas foram esvaziados como medida de precaução.

O porta-voz do Parlamento, Jaume Duch Guillot, disse que ao menos 500 pessoas foram retiradas do local.

O promotor público de Bruxelas iniciou uma investigação sobre o incidente.

A polícia foi alertada sobre o carro após deterem uma pessoa de comportamento suspeito perto do Parlamento na segunda-feira pela manhã.

A imprensa belga publicou uma foto de um robô da polícia se movendo na direção de um veículo em uma rua próxima do Parlamento.

A Bélgica está em alerta máximo desde os ataques terroristas em Paris, no início de janeiro, e uma série de operações policiais em busca de suspeitos combatentes estrangeiros na Bélgica e na França no mês passado. / AP e REUTERS