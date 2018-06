Denúncias de crimes de ódio no Reino Unido aumentam 500% após Brexit, diz polícia

LONDRES - O número de crimes motivados por ódio relatados ao serviço online da polícia britânica, incluindo algumas agressões, aumentou em mais de 500% na semana posterior ao país ter votado para deixar a União Europeia (UE), afirmou uma comandante policial nesta quinta-feira, 30.

O número de crimes de ódio denunciados para a polícia via internet – uma das diversas maneiras pelas quais incidentes podem ser relatados – foi de 331 desde a votação, comparado com uma média semanal de 63, afirmou Sara Thornton, presidente do Conselho Nacional de Comandantes Policiais.

O aumento coincide com histórias que estão sendo contadas sobre abusos contra muçulmanos e cidadãos do leste europeu após o referendo, no qual a preocupação com a imigração levou muita gente a votar para sair da UE, bloco de 28 países.

"Estou chocada e indignada com alguns dos casos de abuso racial ou contra imigrantes que foram relatados nesta semana”, afirmou ela em comunicado. O Conselho lançou uma campanha para que as pessoas denunciem esses crimes.

Everyone has the right to feel safe. Being you is not a crime - #hatecrime is. Report incidents to the police on 101 or use @true_vision_hc — NPCC (@PoliceChiefs) 27 de junho de 2016