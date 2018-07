Denúncias de fraude marcam votação A votação de ontem na Rússia foi marcada por denúncias de fraude e por um intenso ciberataque contra sites de grupos opositores e de uma ONG que monitora a transparência do processo eleitoral. De acordo com jornais independentes, o governo derrubou os sites da rádio Ekho Moskvy, do portal Slon.ru e da ONG Golos - todos saíram do ar nas primeiras horas do dia.