Denúncias de fraude não alteram resultados, diz Rússia

MOSCOU - As acusações de fraude eleitoral denunciadas pela oposição da Rússia não alterarão o resultado das eleições parlamentares deste mês, afirmou um porta-voz do primeiro-ministro Vladimir Putin nesta segunda-feira, 12. "Isso não pode de modo algum afetar a questão da legitimidade do voto ou o resultado como um todo", afirmou o porta-voz Dmitry Peskov à France Presse.

Dezenas de milhares de pessoas protestaram contra o resultado na semana passada, e dezenas acabaram presas. Segundo os manifestantes, urnas foram preenchidas com votos para o Rússia Unida, partido de Putin, que ficou com pouco mais de 50% dos votos, de acordo com os números oficiais.

As informações são da Dow Jones.