Na quinta-feira, Putin aprovou o pedido de cidadania russa feito por Depardieu, provocando um escândalo na França, onde o ator tem combatido uma proposta do governo para a adoção de um imposto de 75% sobre a renda dos mais ricos.

O porta-voz, Dmitry Peskov, disse ainda "que não pode ser excluída a possibilidade de Depardieu receber um passaporte" durante a reunião com Putin. As informações são da Associated Press.