Departamento de Justiça dos EUA investigará polícia de Baltimore

BALTIMORE, EUA - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma investigação examinando como a polícia de Baltimore para, revista e prende pessoas, em resposta aos protestos e à violência diante da morte de Freddie Gray, que estava sob custódia de policiais da cidade.

Com a medida, aumenta o nível de escrutínio do governo federal sobre a cidade, após distúrbios em protestos contra a polícia na semana passada. A secretária de Justiça, Loretta Lynch, anunciou a nova investigação nesta sexta-feira, 8, após visitar a cidade na terça-feira e se encontrar com líderes comunitários.

Lynch disse que essas conversas convenceram-na de que o governo federal precisava assumir um papel mais forte em Baltimore, porque a relação entre a polícia e os cidadãos havia se tornado "ainda pior e na verdade foi rompida".

O Departamento de Justiça examinará se os policiais de Baltimore têm violado sistematicamente os direitos constitucionais da população. Essas investigações não têm como fim determinar se indivíduos cometeram crimes, mas sim gerar recomendações e novos procedimentos para evitar comportamentos inadequados no futuro.

Gray, de 26 anos, era um homem negro e morreu dos ferimentos ocorridos enquanto estava sob custódia policial. Seis policiais foram indiciados. Um advogado dos agentes diz que eles negam ter feito qualquer coisa errada.