Depoimento: 'Moro na Suécia. Não estou em pânico'

ESTOCOLMO - "É meio-dia aqui e, pela janela do meu escritório em casa, vejo minhas duas filhas brincando no quintal na pré-escola do outro lado da rua. Pego meu telefone para mandar uma mensagem de texto para minha melhor amiga, uma enfermeira que mora em Westport, Connecticut, para compartilhar algumas curiosidades da família que acabei de descobrir. Ela está isolada em sua casa com o marido e as duas filhas pequenas desde março. Ela está começando a se perguntar o que eles perderão primeiro - seus empregos ou suas mentes.

'Adivinha qual era o nome da minha bisavó? Jósephina Corona. Da Itália ', escrevo. Ao contrário da minha amiga, não sou obrigado a ficar em casa. Não, o coronavírus não poupou a Suécia. Na quinta-feira, tivemos mais de 28.500 casos confirmados de covid-19 e pelo menos 3.500 pessoas morreram.

Líderes de todo o mundo declararam guerra contra o coronavírus. Mas esse tipo de bombardeio agressivo não ressoaria em uma nação que desfrutou de dois séculos de paz. Em vez disso, nosso país optou por uma abordagem mais ponderada, que chamou a atenção, mesmo do presidente Trump, que disse: 'A Suécia fez isso - o rebanho'.

Ao contrário do que muitos acreditam, a imunidade de rebanho não faz parte da estratégia sueca. Em vez disso, a ideia é retardar a propagação do vírus o suficiente para evitar sobrecarregar o sistema de saúde do país e mitigar os efeitos na economia e na vida das pessoas. A vida aqui mudou, mas não parou.

A estratégia baseia-se amplamente no governo que confia ao público para seguir recomendações sobre higiene e distanciamento social dadas pela Agência de Saúde Pública - bloqueio não obrigatório. Como pagamos licença médica e somos reembolsados por cuidar de crianças doentes, a maioria de nós tem um incentivo para ficar em casa se tiver algum sintoma do covid-19, que é a principal recomendação.

Encontros de mais de 50 pessoas são proibidos, mas lojas, restaurantes e academias ainda estão abertos. Pessoas com mais de 70 anos foram aconselhadas a ficar em casa e limitar o contato social. Escolas de ensino médio e universidades mudaram para aulas digitais, mas pré-escolas e escolas primárias permanecem abertas, uma graça salvadora para pais que trabalham como eu.

Claro, as pessoas também guardaram papel higiênico e cerveja aqui, mas nós nos acalmamos. Como muitos, estou trabalhando em casa e quase não saio dos subúrbios. Além de datas de jogos ocasionais, nossa vida social está em espera. Em vez disso, levamos as crianças e nosso cachorro para passear na floresta ou nas praias perto de nossa casa.

Fomos solicitados a limitar as viagens dentro do país. Então, enfrentamos o os encontros virtuais com nossos pais, que moram em outras cidades. Minha filha de 5 anos se pergunta se ela nunca mais verá seus avós. Para ela, alguns meses parecem uma eternidade.

A abordagem da Suécia difere até da de nossos vizinhos escandinavos, onde a sociedade rapidamente se fechou e muito menos mortes foram relatadas. Os críticos argumentam que nosso governo e a Agência de Saúde Pública agiram tarde demais e que a estratégia falhou, citando o número de mortos em relação à população de pouco mais de 10 milhões.

As autoridades afirmam que, embora muitos hospitais estejam sob estresse sem precedentes, o sistema de saúde, que é financiado por impostos e fortemente subsidiado, ainda tem capacidade para cuidar dos doentes.

A grande maioria dos que morreram na Suécia tinha mais de 70 anos. Muitos deles eram pessoas que moravam em residências do sistema de assistência a idosos, mesmo tendo sido proibidas visitas a casas de repouso. Amigos cujos entes queridos sucumbiram ao vírus estão compreensivelmente inconsoláveis.

Ainda não sabemos com que rapidez o coronavírus se espalha. Mas sabemos que o sistema de assistência a idosos está lutando há anos. As pessoas idosas que vivem em lares de idosos ou em casa são frequentemente cuidadas por trabalhadores temporários que têm pouco ou nenhum treinamento. O primeiro-ministro Stefan Lofven disse que a pandemia lançou uma luz sobre esse fato.

Enquanto outros países estão começando a se abrir novamente, o foco aqui é a contaminação ao longo do tempo. Nos primeiros dias ensolarados da primavera do ano, os suecos privados de sol no mês passado ficaram muito relaxados em restaurantes. Consequentemente, alguns foram fechados por não respeitarem as diretrizes. O resto de nós está sendo cutucado com lembretes constantes de nossa responsabilidade pessoal.

'Gostaria de poder dizer que a crise ficou para trás', disse o primeiro-ministro Lofven na quarta-feira, 'mas ainda não chegamos lá'.

O governo comprometeu-se a cobrir todos os custos extraordinários que o sistema público de saúde tiver por causa da pandemia de coronavírus e reforçou os reembolsos por licença médica. Ele entregou extensos pacotes de suporte para apoiar a economia, que está entrando em recessão. Eu já estou começando a ver as ramificações dessa crise ao meu redor, com vizinhos em licença e amigos que são donos de pequenas empresas forçados a fechar ou demitir funcionários.

As estatísticas com as quais somos banhados diariamente são instantâneas. Mas de que? Existem muitas inconsistências na forma como os países medem a propagação da infecção. Com os dados retirados do contexto, as comparações entre países não são confiáveis neste momento. Ainda não podemos ver os impactos profundos que podem surgir após esta pandemia.

O certo é que a maioria dos suecos tem alta confiança na Agência de Saúde Pública e em seu epidemiologista, Anders Tegnell. Nossas agências governamentais diferem da maioria dos países 'por não serem microgerenciadas' pelos ministros e sua transparência estar garantida na Constituição.

Suas recomendações devem ser baseadas em fatos, e não ofuscadas pelos políticos flexionando os músculos ou buscando a reeleição. Os suecos de todo o país se sintonizam com as entrevistas coletivas de imprensa, secas e objetivas, que contrastam fortemente com as erráticas da Casa Branca.

A maioria considera a estratégia bem equilibrada, mostram as pesquisas. Eu concordo e espero que essa decisão se mostre sábia ao longo do tempo. É claro que me pergunto o que poderia ter sido feito de maneira diferente para proteger melhor aqueles que estão em alto risco. Nem todo mundo é capaz de trabalhar em casa ou praticar o isolamento social.

Minhas amiga em Connecticut está começando a entrar em pânico. As escolas não estarão abertas até setembro. Eu, por outro lado, considero as restrições recomendáveis possíveis nos próximos meses, se necessário. Eu também me preocupo. Mas não se trata de cobrir as contas do hospital se adoecermos ou precisarmos voltar ao trabalho antes de nos recuperarmos. Não me preocupo com o fato de termos de vender nossa casa se perdermos nossos empregos, porque o seguro-desemprego nos manteria.

Não enfatizo que os fundos de faculdade de meus filhos vão encolher caso as bolsas de valores caiam, porque mesmo as melhores universidades oferecem aulas gratuitas. E com a pré-escola ainda aberta, não me preocupo que meus filhos sejam muito afetados pela turbulência, pois eles têm rotinas normais.

Podemos ou não obter imunidade de rebanho em breve. Veremos sobre uma vacina. Enquanto isso, o que temos são as sociedades que construímos e nossos investimentos conjuntos nelas. Essa é outra maneira de ver o potencial do rebanho."