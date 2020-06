Depois de protestos, políticos reconsideram orçamento de polícias e novas regras

Dionne Searcey, John Eligon e Farah Stockman / The New York Times, O Estado de S.Paulo

MINNEAPOLIS - Em uma mudança abrupta de curso, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, prometeu reduzir o orçamento da maior força policial do país. Em Los Angeles, o prefeito pediu o redirecionamento de milhões de dólares da polícia depois que manifestantes se reuniram do lado de fora de sua casa. E em Minneapolis, os membros da Câmara dos Vereadores comprometeram-se a desmantelar sua força policial e a reinventar a forma como a segurança pública é tratada.

No momento em que dezenas de milhares de pessoas se manifestam contra a violência policial em todo o país, surgem reivindicações de mudanças fundamentais no policiamento americano.

Os pedidos de mudança variam de medidas para restringir táticas de abordagem a esforços para exigir que os policiais enfrentem uma disciplina rigorosa em casos de má conduta. Parques, universidades e escolas se distanciaram dos departamentos policiais locais, rompendo contratos. Em alguns lugares, os pedidos de mudança foram ainda mais longe, com o objetivo de abolir os departamentos de polícia, transferir fundos da polícia para serviços sociais ou desfazê-los total ou parcialmente.

"É um momento crítico em que podemos ver mudanças concretas", disse o reverendo Al Sharpton, que na semana passada se dirigiu à multidão reunida para um culto em memória de George Floyd, o negro que morreu depois que um policial branco pressionou seu joelho contra seu pescoço por quase nove minutos em Minneapolis. "A legislação e as mudanças políticas serão as que determinam a vitória deste movimento."

Os democratas no Congresso divulgaram na segunda-feira uma legislação que visa acabar com o uso excessivo da força pela polícia e facilitar a identificação, o rastreamento e o julgamento de má conduta policial. As medidas foram vistas como a intervenção mais abrangente no policiamento que legisladores federais propuseram na memória recente.

A legislação retira proteções acusados ​​de má conduta de serem processados ​​e estabelece medidas destinadas a impedir que os policiais usem força mortal - exceto como último recurso. Mas o destino dessa lei está longe de ser conhecido: esperava-se que passassem rapidamente na Câmara liderada pelos democratas, mas o presidente Donald Trump e os parlamentares republicanos ainda precisam sinalizar que medidas eles aceitariam.

A legislação em consideração, por exemplo, não contempla o financiamento de departamentos policiais e fica aquém do que muitos manifestantes exigiram.

Trump descartou na segunda as propostas para remover fundos dos departamentos de polícia. "Não vamos desmantelar nossa polícia", disse. O advogado-geral William P. Barr disse que seria errado reduzir o orçamento da polícia porque achava que o país precisava de mais policiamento para preservar a segurança pública e alertou que o país veria "caos" e "mais mortes".

O ex-vice-presidente Joe Biden, candidato democrata à presidência, afirmou que "não acredita que a polícia deva ser desfinanciada", disse um porta-voz da campanha na segunda-feira. Biden, no entanto, "apoia a necessidade urgente de reforma" e programas de policiamento comunitário.