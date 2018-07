Depois de um mês detido, jornalista da BBC é solto no Tajiquistão

O repórter da BBC Urunboy Usmonov foi libertado pelas autoridades do Tajiquistão depois de ficar cerca de um mês detido, informou nesta quinta-feira o procurador-geral do país.

Usmonov, 59 anos, foi solto depois que o procurador-geral decidiu que ele poderia ser libertado sob o pagamento de fiança.

O procurador disse também que o jornalista da BBC ainda pode vir a ser formalmente acusado de suposta associação com o grupo islâmico Hizb ut-Tahrir, banido no Tajiquistão. A BBC afirma que as acusações contra Usmonov são infundadas.

Usmonov admitiu ter se encontrado com membros do Hizb ut-Tahrir quando fazia reportagens sobre a atuação do grupo na Ásia Central.

Usmonov foi detido no ultimo dia 13 de junho. Sua casa foi vasculhada e familiares relatam ter visto hematomas em seu rosto.

Em um comunicado, a BBC defendeu o direito do profissional de entrevistar pessoas de diferentes grupos políticos e religiosos, e de manter suas fontes sob sigilo.

A família temia pela saúde de Usmonov, que sofre de diabetes e problemas cardíacos.

Vigilias

Jornalistas da BBC fizeram repetidas vigílias no centro de Londres para pedir a libertação de Usmonov.

Grupos de defesa da liberdade de imprensa também condenaram a prisão do jornalista, considerando-a uma tentativa de censurar a cobertura de um tema que traz à tona sensibilidades políticas e religiosas.

Após a detenção, as forças de segurança tajiques permitiram que dois jornalistas entrevistassem Usmonov na prisão. A reportagem publicada após o encontro reforçou as acusações contra Usmonov.

A BBC condenou o artigo, que considerou uma séria violação da presunção de inocência do repórter. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.