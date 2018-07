Deputada baleada nos EUA divulga foto no Facebook

A deputada americana Gabrielle Giffords, que foi baleada no início do ano em Tucson, no Arizona, divulgou neste domingo as primeiras fotos suas desde o incidente.

Giffords colocou as imagens, registradas pelo fotógrafo P.K. Weis da agência SouthwestPhotoBank.com, na sua .

Ela aparece sorrindo e com o cabelo curto. Giffords está sendo tratada em uma clínica em Houston, no Texas. De acordo com os médicos, ela está se recuperando bem.

A deputada de 41 anos foi alvejada por um atirador no dia 8 de janeiro e ficou gravemente ferida. Um homem abriu fogo durante um evento da deputada nas proximidades de um supermercado, matando seis pessoas e ferindo outras 13.

Jared Loughner, de 22 anos, foi preso e acusado de realizar os disparos, mas ele se declarou inocente.

Desde o incidente, a única vez em que Giffords havia sido vista em público foi em abril, quando o seu marido, o astronauta Mark Kelly, partiu para uma missão espacial na Flórida.