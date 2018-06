Deputada de oposição a Cristina atribui ao Irã ameaça contra promotor Nisman

A deputada argentina opositora Patricia Bullrich declarou ontem que as ameaças contra o promotor Alberto Nisman, encontrado morto no dia 18, teriam partido do Irã. O promotor, que investigava o caso do ataque contra a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia), foi encontrado morto em seu apartamento na véspera da audiência no Congresso sobre a investigação.

Sem dar muitos detalhes, a deputada afirmou, do lado de fora do prédio da promotoria, que Nisman contou a ela que uma das escutas telefônicas a que teve acesso dizia que um agente secreto argentino teria passado informações sobre ele e sua família a um dos sete iranianos envolvidos no caso. "Isso foi uma flecha em seu coração porque ele não podia acreditar que um agente argentino o teria traído assim", disse a deputada.

Patrícia preside o Comitê Legislativo Penal de Deputados para a qual Nisman compareceria para falar sobre sua investigação do caso. Ela o convocara para explicar sua denúncia contra a presidente Cristina Kirchner e outros membros do governo que, segundo o promotor, teriam acobertado pessoas envolvidas no caso.

Ao mesmo tempo, o governo da presidente Cristina Kirchner relativizou ontem a divulgação feita no sábado pela Casa Rosada do itinerário da viagem do jornalista Damián Pachter, que tinha partido da Argentina rumo a destino desconhecido, já que havia sido ameaçado de morte. O jornalista foi a primeira pessoa a divulgar notícias sobre a morte do promotor.

A violação da privacidade - além da colocação de Pachter em risco de morte - foi minimizada pelo chefe do gabinete de ministros, Jorge Capitanich. Ele assinalou que o governo decidiu divulgar os dados da viagem para "tranquilizar a população", com o objetivo de mostrar que o jornalista estava bem.

As declarações chamaram a atenção, já que até a revelação da viagem por parte do governo, a partida de Pachter era um segredo. Além disso, a resposta levantou questões sobre a eventual espionagem que o governo Kirchner faz sobre os jornalistas que investigam o caso Nisman.

O secretário-geral da presidência, Aníbal Fernández, também relativizou a violação da privacidade feita pela Casa Rosada: "Informar sobre o paradeiro de Pachter era de importância e de interesse popular, da mesma forma como o governo deve informar se alguém está contaminado com Ebola".

Fernando Ruiz, diretor de liberdade de expressão do Foro de Jornalismo Argentino (Fopea), afirmou que o governo "pôs em risco a situação de segurança do jornalista. E, nessa situação, a falta de segurança é de todos. A função do governo não é a de investigar viagens de jornalistas, mas de proteger as pessoas".

Viagem. Nos dias seguintes à morte de Nisman, Pachter suspeitou que estava sendo seguido. Além disso, recebeu ameaças de morte, fato que o levou, na sexta-feira, a planejar uma partida urgente do país.

Vestindo a mesma roupa que havia usado dois dias seguidos e com uma maleta mínima, Pachter embarcou no sábado de manhã em estrito sigilo.

No entanto, a conta oficial de Twitter da Casa Rosada informou que Pachter estava viajando para Montevidéu, no Uruguai, indicando todos os detalhes de sua viagem.

Na sequência, a agência estatal Télam, a maior do país, também forneceu as informações secretas sobre Pachter, colocando-o em estado de vulnerabilidade.

A agência até colocou a imagem do computador da companhia aérea estatal Aerolíneas Argentinas, controlada por "La Cámpora", denominação da juventude kirchnerista.