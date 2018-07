Deputada renuncia para passar por tratamento Gabrielle Giffords, deputada democrata do Estado do Arizona, anunciou ontem que renunciará ao cargo para poder se dedicar a sua recuperação. A democrata foi baleada na cabeça em janeiro de 2011, durante um encontro com eleitores em Tucson, no Arizona. No tiroteio, seis pessoas morreram e 13 ficaram feridas. "Tenho um trabalho de recuperação a fazer. Por isso, o melhor para o Arizona é afastar-me esta semana", anunciou Gabrielle por meio de uma mensagem divulgada no Twitter e no YouTube.