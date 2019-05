Funcionário público morre e deputado fica ferido em ataque a tiros na Argentina

BUENOS AIRES - Um funcionário público morreu e um deputado federal ficou gravemente ferido nesta quinta-feira, 9, em um ataque a tiros em frente ao Congresso Nacional da Argentina, em Buenos Aires. A polícia está investigando o caso. Colegas dos políticos falam em atentado.

Marcelo Yadón, de 58 anos, coordenador do Fundo Fiduciário do Transporte Elétrico da Província de La Rioja, noroeste do país, chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O deputado Héctor Olivares, de 61 anos, do partido União Cívica Radial - aliada do partido do presidente Mauricio Macri -, foi baleado e está internado em estado grave, de acordo com fontes médicas. Os tiros foram disparados de um carro em movimento. Segundo o jornal Clarín, ele foi atingido no peito.

"Atiraram em um ato premeditado", afirmou o deputado José Cano à emissora TN. "A informação que temos é que o carro estacionou meia hora antes e ficaram esperando. Ele (Olivares) tinha o hábito de sair para caminhar por esse lugar todos os dias ao lado de Yadón", explicou.

O ataque aconteceu por volta das 7h, quando atiradores abriram fogo de dentro de um automóvel contra Olivares e Yadón enquanto estes caminhavam pela praça localizada em frente ao Congresso.

Olivares integra a comissão de Legislação Penal da Câmara e trabalhava, entre outro projetos, em um relacionado à violência no futebol. "Quero acreditar que se trata de um erro. Olivares é um produtor agropecuário, homem de bem, de família. Estamos muito mal", afirmou o senador por La Rioja, Julio Martínez, ao canal TN.

Nesta quinta, ele aguardava a chegada de Olivares a Chilecito, em La Rioja, onde iria dar uma palestra, conforme estava programado em sua agenda. "Claramente foi um atentado. Não se trata de roubo", disse Martínez. / AFP