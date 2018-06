Deputado britânico Owen Smith apresentará candidatura à liderança trabalhista

LONDRES - O deputado trabalhista britânico Owen Smith disse nesta quarta-feira, 13, que apresentará sua candidatura para liderança de seu partido com o objetivo de desafiar o atual líder, Jeremy Corbyn.

Em declarações para a "Rádio 4" da "BBC", o parlamentar afirmou que espera ganhar esta eleição e, conseguindo, prometeu ser um líder "radical e crível".

Smith deseja, independente do vencedor, que o partido de oposição possa se unir sob o comando da pessoa escolhida. "Eu estarei com qualquer líder que seja eleito. Mas confio e espero que seja eu", afirmou.

Este é o segundo deputado trabalhista que desafia a liderança de Corbyn, após anúncio da parlamentar Angela Eagle, na última segunda-feira, que forçou uma eleição interna.

O grupo parlamentar expressou insatisfação com seu líder por seu morno apoio na campanha pela permanência do Reino Unido na União Europeia (UE) no referendo do último dia 23 de junho.

Corbyn conseguiu ontem ser aceito automaticamente como candidato nesta eleição interna para a liderança, mas qualquer outro candidato necessita do respaldo de pelo menos 51 deputados, segundo decisão da Executiva trabalhista. / EFE