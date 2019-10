Deputado democrata Elijah Cummings morre aos 68 anos

BALTIMORE, EUA - O deputado democrata Elijah Cummings morreu nesta quinta-feira, 17, aos 68 anos, no Hospital Johns Hopkins, em razão de "complicações relacionadas a problemas de saúde de longa data", informou o gabinete do americano em um comunicado. Congressista de Baltimore, Cummings participava da investigação sobre o processo de impeachment do presidente Donald Trump.

Como presidente do Comitê de Supervisão e Reforma da Câmara de Deputados, Cummings estava no centro da investigação do julgamento político sobre o presidente Trump.

Em julho, o republicano descreveu Baltimore como um "desastre infestado de ratos", onde "nenhum ser humano gostaria de viver", e criticou Cummings, um afro-americano que representava grande parte da cidade de maioria negra no Congresso desde 1996.

O democrata respondeu que os funcionários do governo deveriam parar de fazer "comentários odiosos e incendiários" que apenas dividem a nação. O deputado também enfrentou Trump por sua política de detenção de imigrantes. / AFP