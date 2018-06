Deputado paraguaio é cassado por suspeita de corrupção O deputado Milciades Duré, do opositor Partido Liberal Radical Autêntico, teve seu mandato cassado e, portanto, perdeu sua imunidade parlamentar. Dessa forma, Duré pode ser julgado pelas acusações de corrupção contra ele. Trata-se da segunda cassação de um mandato do Legislativo do Paraguai em uma semana.