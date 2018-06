Deputado 'pró-vida' que pediu para amante abortar renuncia nos EUA

PITTSBURGH – Tim Murphy, o deputado republicano contrário ao aborto que pediu para a amante que fizesse um, renunciou nesta quinta-feira, 5, menos de 24 horas depois de anunciar planos para se aposentar em 2018.

"Nesta tarde, eu recebi uma carta de renúncia do congressista Tim Murphy, que se torna efetiva no dia 21", declarou o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Paul Ryan, em comunicado. "Foi uma decisão do doutor Murphy em virar esse capítulo na sua vida, e eu o apoio."

O caso ganhou grande repercussão depois que o jornal Pittsburgh Post-Gazette publicou uma reportagem com base em uma mensagem da amante do deputado, a médica forense Shannon Edwards. O caso extraconjugal veio à tona em meio ao processo de divórcio do deputado.

De acordo com o jornal, na mensagem do dia 25 de janeiro ao qual a publicação teve acesso, Shannon expressou o que aconteceu. “(Murphy) não teve problema nenhum em colocar sua posição pró-vida de lado quando me pediu para abortar nosso filho na semana passada quando nós pensávamos que eu poderia estar grávida”, afirmou ela, segundo o jornal.

A mensagem enviada do telefone de Murphy em resposta a de Shannon afirma que seu gabinete foi o responsável pelo pedido do aborto. “Eu nunca escrevi isso. Meu pessoal faz isso. Eu li isso e estremeci. Eu disse a eles (pessoal) que não fizessem mais isso”, afirmou o deputado. Shannon, no fim das contas, não estava grávida.

Murphy estava em seu oitavo mandado representando um distrito no sudoeste da Pensilvânia./ AP