James Murdoch e seu pai, Rupert Murdoch, depuseram na terça-feira sobre o escândalo das escutas ilegais feitas pelo tabloide News of the World. O depoimento foi colocado em dúvida pelo ex-editor do jornal Colin Myler e o gerente jurídico Tom Crone. Ambos afirmaram que James soube dos grampos em 2008 e chegou a autorizar o pagamento de indenizações a algumas vítimas.