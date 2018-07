Deputado renuncia após escândalo sexual nos EUA

Nas últimas duas semanas, Weiner tentou continuar como um dos representantes na Câmara dos Deputados dos eleitores de Nova York, enquanto surgiam novas provas de que ele trocou mensagens e fotos picantes com mulheres de diversos pontos dos EUA. Casado, ele chegou a se valer do suposto apoio de sua mulher, Huma Abedin, e de seu eleitorado como argumento para manter-se no cargo.

"Estou aqui para pedir desculpas pelos erros pessoais que cometi e pelo constrangimento que causei", afirmou Weiner em um centro comunitário do bairro do Brooklyn, onde lançara sua primeira campanha política, em 1991. "Infelizmente, a distração que eu criei tornou impossível (a continuidade como deputado federal)", completou. Ele insinuou que pretende concorrer novamente à Câmara.

No último dia 27, uma fotografia que enviara pelo Twitter a uma estudante do Estado de Washington foi postada em um blog conservador. Ele vestia uma cueca cinza. Na época, ele alegou ter tido vítima de um hacker. Outras fotos mandadas a mulheres desmentiram seu argumento. Nelas, Weiner destacava seu peitoral desnudo.

Nos cálculos do partido democrata, o escândalo de Weiner se tornaria munição fácil nas mãos dos republicanos durante a eleição presidencial e legislativa de 2012.